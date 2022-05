David Vogt wagt den Schritt in die 3. Liga. Der bisherige Mannschaftskapitän von Germania Halberstadt unterschrieb einen Zweijahresvertrag beim SV Meppen. "Ich bin sehr dankbar, jetzt beim SV Meppen die Möglichkeit zu bekommen, 3. Liga zu spielen. Bedanken möchte ich mich auch bei der Mannschaft und den Verantwortlichen in Halberstadt, die mir diesen Schritt ermöglicht haben", sagte der 21-Jährige, der es in der abgeschlossenen Saison bei Germania auf 33 Regionalligaspiele brachte und fünf Tore erzielte.

Zwei Jahre schnürte Vogt die Fußballschuhe in Halberstadt, entwickelte sich dort zum Stammspieler und schließlich Kapitän der Mannschaft. Seine ersten Schritte absolvierte er beim FC Rot-Weiß Erfurt wo er auch seine ersten Spiele in der vierten Liga bestritten hatte.



In Meppen, wo man am Montag erst Trainer Rico Schmitt entlassen hatte, freut man sich über die Neuverpflichtung. "David ist robust und verfügt als zentraler Mittelfeldspieler über Spielintelligenz und Übersicht. Wir sind davon überzeugt, dass er jetzt den nächsten Schritt auf das höhere Niveau gehen kann", sagte Sportvorstand Heiner Beckmann.