Regionalligist Germania Halberstadt hat sich mit Stürmer Ufu Osawe und Abwehrspieler Nico Lübke verstärkt. Beide waren zuletzt schon in der vierten Liga am Ball.

Der 20-jährige Innenverteidiger Lübke, ausgebildet bei Borussia Dortmund, spielte seit der Winterpause in Homburg und kam 18 Mal zum Einsatz. Er schaffte es einst sogar zum U16-Nationalspieler. Aus der Jugend von Bayer Leverkusen stammt Ufu Osawe. Der Durchbruch in den bezahlten Fußball gelang dem 24-Jährigen nicht. Immerhin absolvierte der Stürmer in den letzten zwei Jahren beim SC Wiedenbrück 39 Regionalligaspiele, in denen ihm drei Treffer gelangen. Halberstadt kündigte für die nächsten Tage weitere Neuzugänge an.