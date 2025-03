Beim HFC darf man gespannt sein, wie der verschenkte Sieg in Eilenburg verdaut worden ist. Die Elf von Trainer Mark Zimmermann fing sich am Dienstag beim Underdog in Überzahl in der Nachspielzeit das 2:2 ein und verpasste die Chance, auf fünf Punkte an Staffelprimus Lok heranzurücken. Logisch, dass der Fruststachel danach tief saß. "Dass wir in so einer Situation, in der wir sind und in die wir uns hätten bringen können, das einfach herschenken, ist bitter", sagte Zimmermann am Dienstag.