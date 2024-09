Meyer, der zuvor als Cheftrainer u.a. bei Erzgebirge Aue und Eintracht Braunschweig gearbeitet hatte, sagte zu seiner Weiterbeschäftigung: "Wir haben in den vergangenen Wochen in einem Kraftakt den Club nach dem Abstieg gemeinsam neu aufgestellt. Ich bedanke mich für das Vertrauen in meine Arbeit und freue mich darauf, den eingeschlagenen Weg in dieser verantwortungsvollen Position weiter mitzugestalten."