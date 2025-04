Chemie Leipzig hat in einem ausführlichen Statement Stellung zu den Vorkommnissen im Rahmen des Regionalliga-Spiels am Freitagabend (25. April) beim Halleschen FC genommen. Bei der 1:3-Niederlage aus Sicht der BSG musste die Partie in der 68. Minute für mehrere Minuten unterbrochen werden, nachdem Gästefans eine Leuchtrakete in Richtung eines Hallenser Zuschauerbereiches abgefeuert hatten, in dem sich auch Familien befanden.