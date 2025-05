Vor dem Saisonfinale am Sonntag (13 Uhr, live in der Konferenz bei SPORT IM OSTEN) beträgt der Rückstand auf Lok Leipzig, der am Vortag 2:0 gegen Absteiger Plauen gewonnen hatte, weiter drei Punkte und sieben Tore. Es bräuchte schon ein großes Fußballwunder für den HFC, um am letzten Spieltag doch noch am Branchenprimus zur Meisterschaft vorbeizuziehen.