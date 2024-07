Kulke wurde ab 2013 in der Jugendabteilung von Dynamo Dresden ausgebildet und war ab 2019 Teil der Profimannschaft. In der Saison 2022/23 war er an den ZFC Meuselwitz ausgeliehen, zuletzt schnürte er seit Januar 2024 die Fußballschuhe für die VSG Altglienicke, für die er 19 Spiele (ein Tor und eine Vorlage) absolvierte.