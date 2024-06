Seit Sommer 2017 trägt Niklas Landgraf das Trikot des HFC, mit dem es nun also in die achte gemeinsame Saison geht. Nach der verpassten Aufstiegsrelegation in die zweite Liga 2018/19 ging es dabei zuletzt stetig bergab, bis hin zum Abstieg in die Regionalliga. Mit Blick in die Zukunft erklärt Sportdirektor Daniel Meyer: "Nach sehr transparenten und vertrauensvollen Gesprächen haben wir uns auf eine langfristige Zusammenarbeit geeinigt und wollen gemeinsam die kommenden Aufgaben angehen."