Halle will am kommenden Sonntag (11. Mai, 13 Uhr, im TV & Livestream bei SPORT IM OSTEN) daheim gegen Polats vorherigen Klub aus Zehlendorf die "minimale Chance" auf die Meisterschaft der Nordost-Staffel am Leben erhalten. Dazu braucht es einen möglichst hohen Heimsieg und die Schützenhilfe des bereits abgestiegenen VFC Plauen, der tags zuvor bei Spitzenreiter 1. FC Lok Leipzig antritt.