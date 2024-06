Robin Friedrich zieht es zurück in mitteldeutsche Gefilde und hat beim Halleschen FC eine neue Aufgabe gefunden. Der Angreifer, der laut HFC-Sportdirektor Daniel Meyer über eine "außergewöhnliche Schussqualität" verfügt, wechselt von Drittligist SC Verl an die Saale. In der vergangenen Rückrunde war Friedrich jedoch an den SC Paderborn II ausgeliehen.