In den vergangenen Spielzeiten war Eshele je ein Jahr bei Union Fürstenwalde, der BSG Chemie Leipzig und dem Greifswalder FC unter Vertrag. Im letzten Sommer wechselte er dann zur VSG. Auch in der kommenden Saison wird Eshele vermutlich in der Regionalliga Nordost auflaufen, sein Name wird mit dem FC Carl Zeiss Jena in Verbindung gebracht.