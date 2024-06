Hauptmann ist der mittlerweile zwölfte externe Neuzugang beim HFC und soll "frischen Wind in die Offensivabteilung" bringen, wie die Hallenser am Freitag (21. Juni 2024) mitteilten. Wie der HFC war auch der 24-Jährige in der vergangenen Drittligasaison mit dem VfB Lübeck als Tabellenvorletzter abgestiegen. In Halle unterschrieb er nun einen Zweijahresvertrag.