Das Interesse des HFC an Polat war bereits in den vergangenen Tagen durchgesickert. Am Samstag (11. Januar) konnte der Regionalliga-Zweite nun Vollzug melden. Der 23-Jährige hat beim Team von Mark Zimmermann unterschrieben und wird spätestens zum 1. Juli 2025 auch offiziell an der Saale spielen.