Der 28-Jährige wird Dmitri Stajila beerben, der überraschend keinen neuen Vertrag angeboten bekam . Hamrol - stolze 1,96 m groß, wurde im Nachwuchszentrum von Borussia Mönchengladbach ausgebildet, wechselte aber zur U19 zu RB Leipzig und wurde mit den Leipzigern wurde in der Saison 2012/13 Meister der Regionalliga Nordost.

Danach begann eine wilde Wechselei. Hamrol blieb meist nicht länger als eine Saison und spielte u.a. für den VfL Wolfsburg II, Köln II und Reutlingen. Auch im Ausland war der gebürtige Troisdorfer am Ball: Unter anderem bei Korona Kielce in der polnischen Extraklasa und anschließend beim FC Emmen in den Niederlanden.