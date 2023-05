In seinen 13 Jahren als Trainer des FC Carl Zeiss Jena holte Meyer drei Mal den FDGB-Pokal. Weit über die DDR-Grenzen hinaus begeisterte der FCC in der Europapokalsaison 1980/81. Schier aussichtslos schien das Weiterkommen in der 1. Runde nach einem 0:3 im Hinspiel bei der AS Rom. Doch beim Rückspiel im Ernst-Abbe-Sportfeld ließ sich das Starensemble um Bruno Conti, Falcao und Carlo Ancelotti düpieren. Andreas Krause, Lutz Lindemann und Andreas Bielaus Doppelpack sorgten für ein legendäres 4:0. Hier sehnt Hans Meyer den Abpfiff herbei. Bildrechte: imago/Camera 4