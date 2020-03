Kurz nach dem Jahreswechsel hatte Weber erklärt, dass für ihn nach dieser Saison in Meuselwitz Schluss ist. Er wolle sich verändern und eine neue Herausforderung suchen, erklärte der 54-Jährige vor gut zehn Wochen. Einen Trainer, der freiwillig seinen Platz räumt, gibt es selten - und angesichts der aktuellen Corona-Krise ist wohl jeder glücklich, der einen (gut dotierten) Vertrag bei einem Fußballverein besitzt. "Keiner konnte wissen, was kommt. Es ist keine schöne Situation, aber das Problem haben andere Menschen auch", sagte Weber am Donnerstag (26. März) im Talk mit "Sport im Osten" gelassen. Was seine Zukunft betrifft, bleibt er trotz Corona optimistisch. Er bringe reichlich Erfahrung mit, habe als Trainer schon viel erlebt und sei für "alles offen". Weber könnte sich auch einen Job als Nachwuchs- oder U23-Trainer vorstellen.

Und vielleicht geht es auch bei ihm in Meuselwitz über den 30. Juni 2020 hinaus. "Es muss ja auch die Möglichkeit geben, dass es Ausnahmeregelungen gibt. Das gilt auch für die Spielerverträge. Bei schönem Wetter im Sommer macht es ja auch Spaß zu spielen", so der Coach im Hinblick auf eine Saisonverlängerung lachend. Das Wichtigste sei für ihn momentan, dass "der Fußball wieder losgeht". Einen Abbruch der Saison würde er extrem bedauern.

Finanziell sei der Verein gut aufgestellt. "Wir kommen über die Runden. Darauf hat unser Präsident (Hubert Wolf/Anm. d. Red.) in den letzten Jahren aufgepasst", weiß Weber. Außerdem hätte man sofort der Kurzarbeit zugestimmt, so Weber. Auch er vermutet, dass die Corona-Krise Auswirkungen auf die teilweise absurden Entwicklungen im Fußballgeschäft haben wird. "Wir haben in der Regionalliga einen Verein, der zehn Millionen Euro Schulden hat und einen, der das Spielrecht abgibt. Die Spirale kann so nicht weitergehen, das haben wir doch bemerkt. Im Endeffekt spielen wir Fußball, da soll auch jeder Spieler entlohnt werden. Was aber in der 3. und 4. Liga passiert, ist fahrlässig."