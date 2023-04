Heiko Weber: "Bin ein bisschen traurig"

Am Dienstag (18.04.2022) zog der Verein die Reißleine, trennte sich von Heiko Weber. Frust und Verärgerung gebe es aber nicht, so Weber im Interview mit "Sport im Osten". "Ich bin ein bisschen traurig, weil mir in den insgesamt fast sechs Jahren der Verein ans Herz gewachsen ist. Ich gehe aber nicht im Groll." Am nötigen Rückhalt im Verein habe es nicht gefehlt, vor allem mit Präsident Hubert Wolf stimmte die Chemie. "Wir haben ein sehr gutes Verhältnis und er stand immer hinter mir", so Weber, der aber einräumt, dass es "immer Leute gibt, die angesichts von 19 Niederlagen kritisieren und hinterfragen". Der Trend bei den Meuselwitzern in den letzten Monaten und Jahren ging nach unten. Bildrechte: Tanja Kaltofen

Enttäuschung über einige Spieler

Kontakt zur Mannschaft gab es nach der Beurlaubung bisher noch nicht. "Ich bin gestern heimgefahren und mache mir erstmal selbst Gedanken. Außerdem haben die Jungs ein schweres Spiel in Jena vor der Brust. Ich werde mich aber in nächster Zeit noch ordentlich verabschieden." Natürlich war Weber auch von den Leistungen einiger Spieler enttäuscht. "Als ich kam, liefen ja 12-13 Verträge noch. Ich habe die alle mitgetragen. Natürlich habe ich bei einigen Spielern auf bessere Leistungen gehofft. Wenn ich offensive Mittelfeldspieler habe, müssen die auch Tore schießen wollen." Dass man in der Winterpause hätte reagieren müssen, um vor allem die Offensive zu verstärken, sieht Weber als unrealistisch an. "Es ist aussichtsloses Wunschdenken, im Winter bei unseren Mitteln noch einen Topstürmer zu holen." Eine positive Entwicklung bescheinigte Weber Luca Bürger und Felix Müller.

Hubert Wolf: "Unkameradschaftliches Verhalten"

"Sport im Osten"-Experte Lutz Lindemann sieht beim ZFC Meuselwitz eine "bedenkliche Entwicklung". Sportlich sei man fast "im freien Fall". Die Abstiegswahrscheinlichkeit sieht er bei 50 Prozent. Und in der Mannschaft gab es zudem seit Wochen Unruhe. Präsident Hubert Wolf hatte in der "Thüringer Allgemeinen" von "ärmlichen Leistungen" und "unkameradschaftlichem Verhalten" einiger Spieler gesprochen. Er sei verärgert und desillusioniert. Präsident Hubert Wolf kritisierte die Mannschaft scharf. Bildrechte: IMAGO / Picture Point

Weber nicht beim Jena-Spiel auf der Tribüne

Heiko Weber selbst will erstmal Abstand gewinnen, wird auch beim Spiel FC Carl Zeiss Jena gegen ZFC Meuselwitz am kommenden Samstag nicht im Stadion sein. "Ich bin kein Roboter, muss das alles erstmal sacken lassen." Im Sommer dann will der 57-Jährige aber noch einmal angreifen. "Ich setze mich doch noch nicht zur Ruhe. Ich werde sehen, was ich dann machen kann."