Fußball | Regionalliga Chemie Leipzig spielt Sonntag und hofft auf 3.000 Fans

Spielverlegung mit Hintergedanke: Chemie Leipzig empfängt jetzt am Sonntag den SV Babelsberg. Dann dürfen höchstwahrscheinlich statt 1.000 drei Mal so viele Fans in den Kunze-Sportpark.