Das ging schnell: Regionalligist FC Carl Zeiss Jena hat einen neuen Cheftrainer gefunden. Wie der Verein mitteilte, wird Henning Bürger die Geschicke der ersten Männermannschaft leiten. Der 52-Jährige hat Jenaer Vergangenheit und ist seit dem Sommer als Leister des Nachwuchsleistungszentrums wieder beim FCC. Allerdings soll Bürger zunächst nur bis zur Winterpause übernehmen. "Es ist ganz sicher keine einfache Situation, in der gute, gemeinsame Entscheidungen gefragt sind. Dafür braucht es Zeit, und ich bin gern bereit, hierbei meinen Beitrag zu leisten. Natürlich ist die sportliche Situation angespannt. Aber dennoch freue ich mich auf die Arbeit mit den Spielern und dem Trainer- und Betreuerteam, mit dem wir nun unsere Mannschaft auf das Spiel am Freitagabend gegen den BAK vorbereiten werden", wird Bürger in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.

Erst am Samstag hatte der Verein die Reißleine gezogen, nach der blamablen Vorstellung beim 1:2 in Meuselwitz Trainer Andreas Patz freigestellt. Der 39-Jährige hatte erst im Herbst 2021 das Amt von Dirk Kunert übernommen, den angestrebten Aufstieg in die 3. Liga aber verpasst. Dennoch wurde im April dieses Jahres sein Vertrag um weitere zwölf Monate verlängert. Gleichzeitig musste der Etat heruntergefahren werden. Erfahrene Spieler wie Fabian Eisele, Maximilian Wolfram, Leon Bürger oder Maximilian Oesterhelweg verließen den Verein. Trotzdem gelang Jena ein starker Auftakt, nach fünf Spieltagen standen 13 Punkte zu Buche. Mit dem 1:1 im Thüringenderby beim FC Rot-Weiß Erfurt zeigte die Kurve aber nach unten. In sieben Spielen gelangen nur fünf Unentschieden bei zwei Niederlagen. Zudem zeigte sich die Mannschaft auf dem Platz ideenlos und extrem verunsichert. Am Montagmorgen verabschiedete sich Patz von der Mannschaft, Co-Trainer René Klingbeil leitete das Training.