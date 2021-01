Winkler beendete 2019 seine politische Karriere, nachdem er zuvor 19 Jahre für die CDU dem Sächsischen Landtag und zehn Jahre dem EU-Parlament angehörte. Er gilt als gut vernetzt in Sport, Wirtschaft und Politik. Der Grimmaer, der als selbstständiger Berater für verschiedene Firmen tätig ist und einen Lehrauftrag an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Mittweida inne hat, fiel in seinem Amt als SFV-Präsident immer wieder auch als Kritiker von DFB-Entscheidungen auf.