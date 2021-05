Die Amtszeit von Fritz Keller als Präsident der Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ist in Kürze vorbei. Schon bevor am kommenden Montag der Rücktritt endgültig vollzogen wird, stellt sich die Frage nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin. Zunächst werden die Vizepräsidenten Peter Peters und der ebenfalls umstrittene Dr. Rainer Koch die Amtsgeschäfte bis zum nächsten planmäßigen DFB-Bundestag im Jahr 2022 übernehmen. Doch wie geht es dann weiter?

Welches Profil die neue Person an der Spitze mitbringen sollte, erklärt der Präsident des Nordostdeutschen Fußballverbandes und des Sächsischen Fußball-Verbandes Hermann Winkler: "Die Vereine würden sagen: 'Einer von uns.' Einer der sich auskennt im Fußballgeschäft, der aber auch moderieren kann und für die Sache Fußball brennt." Bezüglich einer eigenen Kandidatur hielt sich der ehemalige Politiker bedeckt: "Die Frage steht zur Zeit noch nicht. Noch ist Fritz Keller nicht zurückgetreten. Warten wir mal den Montag ab", so Winkler am "Sport im Osten"-Mikrofon. Eine klare Absage klingt anders - eine Zusage aber auch.

Dass Fritz Keller sein Amt nun niederlegen muss, hält Winkler für die einzig richtige Konsequenz. Auch wenn er Keller als Menschen für seine ehrliche Art sehr schätze, habe er Schaden über das Amt gebracht. "In seiner Funktion als DFB-Präsident - dem größten Sportfachverband der Welt - darf so eine Äußerung nicht passieren", so der NOFV-Präsident. Deswegen habe er in seinen Funktionen auch eine Rücktritt gefordert, auch wenn "ich ihm noch mehr Zeit in unserem DFB gegönnt hätte - auch mit seinen Aufgaben, die er sich vorgenommen hatte. Aber es war die richtige Entscheidung."