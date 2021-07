"Enttäuscht bin ich in der Zeit von der Politik, weil es nur mangelnde Unterstützung für den Sport gab. Sport im Freien ist kein Pandemietreiber", sagte Winkler im Interview mit dem "Kicker" (Donnerstagsausgabe, 22. Juli) mit Blick auf die unterschiedlichen Verordnungen in den einzelnen Bundesländern während der Corona-Pandemie. "Wir mussten für die Regionalliga fünf Bundesländer koordinieren, da braucht es von den fünf Landesregierungen einheitliche Regeln. Ansonsten drohen Wettbewerbsnachteile für unsere Teams."

Winkler erklärte, dass der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) für die an diesem Wochenende beginnende Saison in der Regionalliga Nordost keine Beschränkungen bei der Zuschauerzahl erlassen habe. "Wir gehen schrittweise so weit, wie wir können und durch die Politik dürfen. Die Vereine sollen das Maximale an Zuschauern ausreizen, was möglich ist", sagte der 58-Jährige. Winkler verwies darauf, dass die Zuschauereinnahmen für die Clubs eine wichtige Säule sind.