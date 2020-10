Der Präsident des Sächsischen Fußballverbandes und Vize-Präsident des Nordostdeutschen Fußballverbandes, Hermann Winkler, hat überhaupt kein Verständnis für die Entscheidung, den Vereinssport im Amateurbereich im November komplett zum Stillstand zu bringen.

"Schlag ins Gesicht" für die Vereine

In einem Gespräch mit "Sport im Osten" sagte Winkler am Samstag (31.10.2020): "Das ist das falsche Signal und kein gutes Zeichen." Genau dort, wo es funktioniert habe, werde dicht gemacht. Das sei ein Schlag ins Gesicht und kein Vertrauensbeweis. Länder wie Berlin und Mecklenburg-Vorpommern würden zeigen, wie es auch gehen könne. In diesen beiden Ländern bleibt Vereinssport erlaubt.



"Die Länder hatten die Möglichkeit, doch Sachsen hat sich entschieden, Eins-zu-eins das, was in Berlin vorgegeben wird, zu machen", moniert Winkler und fordert "ein schnelles Einlenken und noch eine Veränderung der Verordnung". "Ich wäre bereit einzulenken, den Spielbetrieb im Frauen- und Herrensport, den stellen wir ein. Aber bitte öffnet die Vereine für den Kinder- und Jugendsport. Wir möchten Vereinssport durchführen", sagt er mit Nachdruck und verweist dabei auf eine neue Studie, die besagt, dass sich 80 Prozent der Kinder weniger als 60 Minuten am Tag bewegen.

Bildrechte: imago images / Max Stein Ich wäre bereit einzulenken, den Spielbetrieb im Frauen- und Herrensport, den stellen wir ein. Aber bitte öffnet die Vereine für den Kinder- und Jugendsport. Wir möchten Vereinssport durchführen. Hermann Winkler (Präsident des Sächsischen Fußballverbandes)

Regionalliga: "Der Bund muss helfen"

Auch zum Stillstand in der Regionalliga hat Winkler eine klare Meinung und sieht vor allem im Hinblick auf die Finanzen der Vereine "ein bisschen schwarz". In der Regionalliga West springt beispielsweise das Land mit einem 15 Millionen-Euro-Notprogramm ein. Für Winkler ist klar, dass es ohne Unterstützung von Ländern und Bund nicht gehen wird. Der Regionalliga-Spielbetrieb ist "auch ein wirtschaftliches Unterfangen, an dem zahlreiche Arbeitsplätze hängen. Deshalb muss der Bund helfen, es muss einen Ausgleich geben", fordert der NOFV-Vizechef, der auch sagt: "Ein Stillstand ist besser als Geisterspiele." Diese hätten wohl fast alle Regionalligisten in der Nordoststaffel in den Ruin getrieben.

Kaltstart im Dezember ausgeschlossen