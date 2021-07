NOFV-Präsident Hermann Winkler hofft auf Zuschauer zum Saisonstart in der Fußball-Regionalliga. Nach der Staffeltagung der Regionalliga am Freitag in Luckenwalde sagte Winkler "Sport im Osten": "Wir planen den Start am 23. Juli mit Zuschauern. Das ist für die Amateurvereine, damit meine ich die Klubs in der Regionalliga und Oberliga, enorm wichtig. Als nordostdeutscher Fußballverband fordere ich für unsere Klubs eine Gleichbehandlung mit den Vereinen in der 1. und 2. Bundesliga." In dieser Woche hatten die Länder entschieden, dass wieder bis zu 25.000 Zuschauer bei den Spielen der Fußball-Bundesliga zugelassen werden. Der Länderentscheid gilt von der 1. bis zur 3. Liga. In der Regionalliga Nordost geht er von einer genehmigten Zuschauerbeteiligung zwischen 100 und 2.000 aus.