Wie Jagatic erzählte, gibt es bei Stephané Mvibudulu Hoffnungen, dass er nach seiner Sprunggelenksverletzung wieder einsatzbereit ist. Das werde sich aber erst beim Abschlusstraining am Samstag entscheiden, so der Coach. Bei Offensivmann Max Keßler gestaltet sich die Rückkehr in die Elf schwieriger. Wie in der Vorsaison plagen ihn muskuläre Probleme. Jagatic betonte: "Das muss er zu einhundert Prozent auskurieren. Wir geben ihm die Zeit."

Stephané Mvibudulu Bildrechte: imago images / Picture Point