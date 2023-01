Nach dem Seitenwechsel dominierten die Gastgeber das Geschehen. Jena war die ersten zehn Minuten in der gegnerischen Hälfte überhaupt nicht präsent. Das sollte sich nach den ersten Wechseln bessern, vor allem Jonathan Muiomo brachte einiges an Energie ins Spiel. Er war es auch, der die wohl beste Jenaer Aktion hatte: In der 75. Minute landete ein parierter Schuss vor seinen Füßen, doch trotz freier Schussbahn vergab Muiomo aus kurzer Distanz.