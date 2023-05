So schlecht es derzeit um die Bundesliga-Hertha steht, so gut läuft es im Gegenzug für die U23 der "alten Dame". Satte acht Spiele ohne Niederlage hat die Elf von Ante Covic am Stück bestritten und dabei offensiv ordentlich Eindruck gemacht. 19 Tore bei nur fünf Gegentoren sprechen eine deutliche Sprache: diese Hertha hat Lust auf Offensivfußball. Am vergangenen Wochenende schossen die "Hertha Bubis" den Berliner AK im Stadtderby mit 5:0 regelrecht aus dem Stadion.