Wie nicht anders zu erwarten, präsentierte sich Hertha BSC II in der aktuellen Saison als Wundertüte. Je nachdem, wieviele Profis aus der ersten Mannschaft bei der zweiten mitwirkten oder andersrum Nachwuchstalente in der Bundesliga dabei waren, schwankten auch die Leistungen beträchtlich. so gab es Kantersiege wie das 6:0 gegen Optik Rathenow Mitte August oder das 7:2 beim Bischofswerdaer FV Anfang Oktober und dann wieder enttäuschende Auftritte wie das 2:2 bei Germania Halberstadt und das 2:4 gegen den SV Lichtenberg Ende Oktober/Anfang November. Zum Ende des Jahres 2019 baute das Team von Trainer Andreas "Zecke" Neuendorf stark, holte aus sieben Spielen nur vier Punkte und rutschte in der Tabelle von Platz eins auf vier ab.