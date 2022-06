Er ist ein wichtiges Puzzleteil im Kader des Chemnitzer FC. Tim Campulka bleibt auch in der kommenden Saison den Himmelblauen treu und beendet damit sämtliche Wechsel-Spekulationen. Die erhielten erst am Montag neuen Auftrieb, als der Innenverteidiger beim Trainingsauftakt des CFC fehlte.

Am Dienstag (21.06.2022) unterschrieb der 23-Jährige ein neues Arbeitspapier bis zum 30. Juni 2023. Was Sportgeschäftsführer Marc Arnold freut: "Er ist in den letzten Jahren gereift und hat sich in unserer Mannschaft zu einem Leistungsträger entwickelt. Umso wichtiger ist es für uns, dass wir weiterhin mit seinen sportlichen und menschlichen Stärken planen können."