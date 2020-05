Noch ist völlig unklar, ob und wie Saison in der Regionalliga Nordost fortgesetzt werden kann. Doch sollte Lok Leipzig der Aufstieg in die 3. Liga gelingen, müsste sich der Verein mit großer Wahrscheinlichkeit nach einer Interims-Spielstätte umsehen. Hintergrund sind diverse Mängel am Bruno-Plache-Stadion, die der DFB im Zuge des Lizenzierungsantrags der Probstheidaer festgestellt hatte. Neben einer drittligatauglichen Flutlichtanlage fehlt beispielsweise eine Rasenheizung. Auch gibt es zu wenig Sitzplätze.