Winkler bittet dabei konkret die sächsischen Bundestagsabgeordneten "dringend" darum, "politisch tätig zu werden, um durch geeignete Maßnahmen im steuerlichen Sektor all ihre Spielräume zu nutzen", um dem Amateursport zu helfen. Er habe aus den Vereinen und dem Verband "eindeutige Signale erhalten, dass Ehrenamtliche, auf Grund ihrer privaten finanziellen Verhältnisse, gezwungen sind, nicht mehr alle Fahrten" durchführen zu können. Betroffen seien dabei ehrenamtliche Tätigkeiten im Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbereich, "weil längere Anfahrten kaum geschultert werden können."

Als Beispiel verwies Winkler auf Zahlen aus dem Jahr 2019. So wurden damals lediglich für ehrenamtliche Tätigkeiten (z.B. Schiedsrichtereinsätze, Talententwicklungs- und Qualifizierungsmaßnahmen), im Sächsischen Fußball-Verband (SFV) beträchtliche 412.000 Kilometer zurückgelegt, wobei nach dem Reisekostengesetz die Ehrenamtlichen lediglich eine Entschädigung von 0,30 Euro pro Kilometer erhalten. "Dies deckt bei Weitem nicht mehr die zurzeit getätigten Aufwendungen", so Winkler, der auch Chef des Nordostdeutschen Fußballverbandes und Vize-Präsident der Deutschen Fußball-Bundes ist .

Die Sorgen nach einer Bedrohung des Amateursports sind in Teilen nachvollziehbar. Nachdem es während der Corona-Pandemie bereits zu zahlreichen Einschränkungen und damit auch verbundenen Vereinsaustritten kam, steht nun mit den gestiegenen Energiepreisen die nächste große Herausforderung an.

Auch in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens werden Forderungen nach einer Entlastung bei den Energiepreisen laut. Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft etwa fürchtet als Folge der gestiegenen Kosten Unternehmenspleiten und Arbeitsplatzverluste. "Die Energiepreise haben sich für viele Unternehmerinnen und Unternehmer zu einer existenziellen Frage entwickelt", sagte Bundesgeschäftsführer Markus Jerger den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Haupttreiber des bisherigen Anstiegs an der Zapfsäule sind die Ölpreise, die im Zuge des Krieges in der Ukraine und der Sanktionen gegen Russland nach oben schnellten. Hinzu kommt die ungewöhnlich starke Nachfrage nach Heizöl. Schon vor dem russischen Krieg gegen die Ukraine waren die Spritpreise in Deutschland auf Rekordhöhe gestiegen.