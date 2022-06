Regionalligist Germania Halberstadt hat sich die Dienste von Darlin van der Werff gesichert. Der 22-jährige Rechtsaußen wechselt von Regionalliga-Aufsteiger Kickers Emden in den Vorharz. In Emden bestritt van der Werff in der abgelaufenen Saison 16 Spiele, erzielte dabei sechs Tore.

In Halberstadt überzeugte er bereits in der vergangenen Saison, als er sich als Probespieler vorgestellt hatte. "Darlin hat vom ersten Tag an überzeugt, ist immer positiv. Er hat was und passt zu unserer Philosophie", frohlockte Germania-Coach Andreas Petersen. Werff sei ein starker 1:1-Spieler mit sehr guter Qualität. "Er ist in Groningen ausgebildet und ich liebe den holländischen Fußball. Er hat eigentlich alles, ist eine positive Wundertüte." Zunächst erhielt der Offensivmann in Halberstadt einen Vertrag bis Sommer 2023.