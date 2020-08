Regionalligist VfB Auerbach hat Paul Horschig verpflichtet. Der 20-jährige zentrale Mittelfeldspieler kommt vom FC Erzgebirge Aue und erhält bei den Vogtländern einen Vertrag bis 2021.



Bereits in der vergangenen Saison war Horschig ausgeliehen gewesen und entschied sich nun, den Verein zu wechseln. "Mit Paul haben wir die Hoffnung, dass er uns sofort weiterhelfen kann", freute sich VfB-Trainer Sven Köhler. In der abgelaufenen Spielzeit hatte Horschig 15 Spiele für Auerbach bestritten und ein Tor erzielt. Bereits am Mittwoch könnte er gegen den Chemnitzer FC auflaufen.