"Paul ist ein junger und talentierter Spieler, der sich in unserer Mannschaft zu einer festen Größe entwickelt hat", kommentierte Uwe Thomas, Mitglied der Sportlichen Leitung, die Vertragsverlängerung. Durch seine Robustheit und spielerischen Fähigkeiten sorge er, neben Zweikampfstärke, auch für ein gutes Aufbauspiel und kurbele dadurch immer wieder die Offensive an, lobt Thomas das Abwehrtalent.

Paul Horschig scheut keinen Zweikampf und geht im Duell gegen den Chemnitzer FC gegen Kevin Freiberger zu Werke. Bildrechte: IMAGO / HärtelPRESS

Chemie kündigte an, die Kaderplanung der nächsten Spielzeiten frühzeitig in die Wege zu leiten. Mit Horschig ist die erste Entscheidung damit fix. Sein Vertrag hatte sich durch die Anzahl seiner Einsätze ohnehin bis 2024 verlängert. Spieler und Verein einigten sich aber, noch ein Jahr "draufzupacken". "Ich fühle mich sehr wohl hier in Leutzsch und freue mich auf zwei weitere Jahre", sagte Abwehrspieler, der sich als Glücksgriff für Chemie erwies.