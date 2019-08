Für Bischofswerda-Trainer Erik Schmidt ist diese Regionalliga-Saison bislang ein einziger Albtraum. Nach fünf Partien steht nur ein winziges Pünktchen zu Buche. Bildrechte: imago/Hentschel Es klang schon ein wenig nach Abschiedsrede. "Ich bin völlig deprimiert und desillusioniert", sagte Erik Schmidt am Samstagnachmittag nach dem 1:4 seines Teams gegen Viktoria Berlin. Und Bischofswerdas Trainer fügte hinzu: "Wir wussten, dass es in diesem Jahr schwer wird. Dass es so schwer wird, hätten wir aber auch nicht erwartet."

Auf dem Papier sieht das Ergebnis gegen die Berliner noch nicht ganz so schlimm aus, aber wer die Partie verfolgt hat, weiß, dass das nur die halbe Wahrheit ist. Das Tor der "Schiebocker" - das erste seit dem ersten Spieltag - fiel nach einem fragwürdigen Elfmeter. Zudem vergab Viktoria noch eine Reihe an Chancen. Vor allem aber unterliefen den Oberlausitzern sowohl offensiv als auch defensiv teils haarsträubende Fehler. Und so bekannte auch Erik Schmidt, dass dies das schlechteste Match in seiner gut sechsjährigen Ägide an der Wesenitz war. Dabei hatte sein Team erst drei Wochen zuvor mit 0:8 bei Wacker Nordhausen verloren.

Neumann stärkt Schmidt den Rücken

"Am Ende wird's ja auch an uns Trainern festgemacht", wusste Schmidt, der zudem eine gewisse Ratlosigkeit zugab. Vom Verein bekam der 40-Jährige aber direkt den Rücken gestärkt. Präsident Jürgen Neumann begab sich noch während der PK aufs Podium und verkündete, dass Präsidium und Klub hinter Schmidt stünden. Aber was kann den "Schiebockern" nun helfen? Das Team hat im Sommer durch einige prominente Abgänge an Qualität verloren. Notgedrungen holte man vor allem Nachwuchsleute, die offensichtlich noch ihre Zeit brauchen. Ein weiterer Offensiver soll noch verpflichtet werden, doch Schmidt bremste gleich zu große Erwartungen. "Wie sollen wir gute Leute anders als mit Geld nach Bischofswerda locken?", fragte er. Geld, das offenkundig nicht vorhanden ist. So kann sich der BFV fast nur im Talentepool von Dynamo Dresden bedienen. Bilder aus vergangenen Tagen. Einen Sieg durfte man beim Bischofswerdaer FV diese Saison noch nicht bejubeln. Bildrechte: IMAGO

So bleibt wohl nur das Prinzip Hoffnung. Präsident Neumann erinnerte an Optik Rathenow, das in der Vorsaison nach der Hinrunde wie ein sicherer Absteiger aussah und in der Rückrunde noch eine Serie startete, an deren Ende - mit etwas Glück, weil der FC Oberlausitz zurückzog - der Klassenerhalt stand.

"Entweder wir kämpfen zusammen oder wir fallen auseinander", sagte Schmidt zum Ende seines ausführlichen Statements. Der FCO und auch Budissa Bautzen, das freiwillig in die Landesliga abstieg, sind dabei warnende Beispiele. Bischofswerda kommt so die Rolle des letzten Leuchtturms in der Oberlausitz zu. Noch leuchtet er.