Fußball | Regionalliga Chemie Leipzig vs. ZFC Meuselwitz – Faktencheck zum Nachholspiel

Hauptinhalt

Am Mittwoch (9. Februar, 19 Uhr im Liveticker) kommt es zum Nachholspiel in der Regionalliga Nordost zwischen der BSG Chemie Leipzig und dem ZFC Meuselwitz. Die Partie war letztes Jahr wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt worden. In den Kunze-Sportpark dürfen erneut 2.850 Zuschauer rein.