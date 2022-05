Für den Chemnitzer FC geht eine ordentlich Liga-Saison zu Ende, in der die Sachsen insbesondere in den vergangenen Spielen eine gute Form unter Beweis gestellt haben. Im Idealfall geht es für das Team von CFC-Coach Christian Tiffert noch auf den dritten Tabellenplatz, im schlechtesten Fall wird es der der sechste Rang werden. Das Saisonhighlight folgt dann am 21.5., da empfängt der CFC die BSG Chemie Leipzig zum Finale des Sachsenpokals. Hier geht es neben dem Pokal auch um den Einzug in den DFB-Pokal in der neuen Spielzeit.