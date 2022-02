Beim FC Eilenburg ist Adam Fiedler mit acht Toren und fünf Vorlagen der beste Scorer. Damit ist der Eilenburger Mittelfeldmann an der Hälfte aller 26 Tore seiner Mannschaft direkt beteiligt gewesen. Zweitbester Torschütze ist der Linksverteidiger Philipp Sauer. Eilenburgs bestem Stürmer Brenden Stelmak gelangen erst zwei Tore. Von diesen Problemen können die Auerbacher ein Lied singen. Die ehemalige Lebensversicherung Marc-Philipp Zimmermann tritt in dieser Saison eher als Vorbereiter in Aktion, insgesamt gelangen ihm sechs Assist aber nur drei Treffer. Mit 21 geschossenen Toren stellen die Vogtländer die schwächste Offensive.