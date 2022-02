Auf der vereinsinternen Torschützenliste von Tasmania Berlin steht Emre Demir ganz oben, obwohl dieser seit Januar gar nicht mehr in Neukölln spielt, sondern in der Berlin Liga für die Füchse Berlin Reinickendorf aufläuft. Der zweitbeste Torjäger ist der 21-jährige Martin Kascha mit vier Treffern. Bezeichnend ist auch, dass der letzte Treffer der Berliner noch aus dem Jahr 2021 datiert. Am 17.12 traf Nigel Bier bei einer 3:5-Niederlage bei Hertha II zur zwischenzeitlichen 3:2-Führung der Gäste.