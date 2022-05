Fußball | Regionalliga Letzte Regionalliga-Partie in der Arena zur Vogtlandweide

Am Sonntag (08.05.2022) gibt es vorerst ein letztes Mal Regionalliga-Fußball in der Arena zur Vogtlandweide: Der inzwischen in die Oberliga abgestiegene VfB Auerbach empfängt am vorletzten Spieltag der Nordost-Staffel den Chemnitzer FC. Dieser wird wohl besonders lautstark unterstützt.