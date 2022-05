Trotz der scheinbar ausweglosen Situation hat Andreas Patz den Aufstieg noch nicht endgültig abgeschrieben. Vor der Partie erklärte der FCC-Trainer: "Wir werden alles investieren, alles raushauen. Und wer weiß, vielleicht spielen wir uns in einen Rausch. Viele sagen, ich sei ein Idiot, weil ich noch daran glaube. Aber so lange es möglich ist, werde ich nichts herschenken." Dass die Mini-Chance überhaupt noch besteht, liegt vor allem am guten Saisonendspurt der Thüringer, aber auch daran, das der BFC in den letzten Wochen häufiger patzte. Neben einer weiteren BFC-Niederlage brauchen die Jenaer auch einen zweistelligen Sieg am Sonntag. "Das wäre historisch. Aber wir wissen auch, dass Fürstenwalde gerade gut drauf ist", so Patz weiterhin.