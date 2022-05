Das war doch mal eine Woche voller Überraschungen beim ZFC Meuselwitz. Erst schafften die Thüringer dank eines lockeren 6:0 bei Tasmania Berlin den Klassenerhalt. Damit verlängerte sich automatisch der Vertrag von Trainer David Bergner, der aber Anfang der Woche dem Verein mitteilte, kommende Saison nicht mehr in Meuselwitz auf der Bank sitzen zu wollen. Doch die Stelle blieb nicht lange vakant. Mit Heiko Weber wurde ein Trainer verpflichtet, der beim ZFC bereits in seiner ersten fünfjährigen Tätigkeit nachgewiesen hat, dass er bei diesem kleinen Verein passt. Die Pressemitteilung zur Verpflichtung liest sich eindeutig. Man hoffe, dass endlich wieder etwas Beständigkeit einzieht. Drei Jahre Vertrag deuten darauf hin, dass dem 56-Jährigen auch die nötige Zeit gegeben wird.

So wird die sportlich bedeutungslose Partie der Meuselwitzer am Sonntag gegen den SV Babelsberg zum letzten Heimspiel von Bergner, der dann als Sahnehäubchen am 21. Mai noch den Landespokal gewinnen kann. Wohin es ihn danach zieht, ist noch nicht absehbar. Beim SV Babelsberg zumindest wäre noch eine Stelle frei. Die Potsdamer suchen seit der Trennung von Jörg Buder unter Hochdruck nach einem Nachfolger, der eigentlich diese Woche vermeldet werden sollte. Es bleibt spannend.