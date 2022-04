Beide Teams haben den großen Saisonhöhepunkt noch vor sich: Der ZFC Meuselwitz und der Chemnitzer FC kämpfen am 21. Mai um den Sieg im Landespokal. Die einen in Thüringen gegen den FC Carl Zeiss Jena, die anderen in Sachsen gegen die BSG Chemie Leipzig.

Doch das Freitagspiel zwischen den Zipsendorfern und den Himmelblauen ist dennoch nicht so unwichtig, vor allem für die Gastgeber. Denn das Bergner-Team hat durch die 0:1-Heimpleite gegen Germania Halberstadt im Kampf um den Klassenerhalt immer noch nicht endgültig den Deckel draufgemacht. Und auch bereits das vierte Heimspiel in Folge nicht gewonnen, drei davon verloren. "Kein Spieler übernimmt die Verantwortung, aufs Tor zu schießen. Das ist eine Qualitätsfrage. Wenn wir das Tor nicht treffen, wird es bis zum Schluss eklig", hatte David Bergner im Anschluss an das Halberstadt-Spiel erklärt. In der Tat krankt das Meuselwitzer Spiel seit Wochen/Monaten an einer ausgesprochenen Offensiv-Harmlosigkeit. Immerhin kehrt der zuletzt gesperrte Offensivmann Andy Trübenbach zurück.