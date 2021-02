Das wollen aber einige Teams so nicht akzeptieren. Auch im Namen anderer Vereine, wie dem ZFC Meuselwitz, dem VfB Auerbach oder Germania Halberstadt, erklärte der Coach von Optik Rathenow, Ingo Kahlisch: "Wir sind uns einig, dass wir alle rechtlichen Schritte prüfen würden. Soweit sollten wir es aber nicht kommen lassen." Eine Saison mit 22 Mannschaften wäre zudem kein Problem. "Das ist möglich, darum haben alle Flutlicht, dass man auch mal Mittwochabend spielen kann." Nach der Hälfte der Saison könne man doch keinen absteigen lassen, so Kahlisch. "Es gibt Mannschaften, wo es um nichts mehr geht, Spieler, die keinen Bock mehr haben. Da gewinnt irgendwo jemand, der nicht damit rechnet, und steigt jemand ab, der nicht damit rechnet." Letztlich gehe es darum, eine gerechte sportliche Lösung zu finden. Dafür werde man gemeinsam mit anderen Vereinen kämpfen.

Um Gerechtigkeit geht es Kahlisch auch mit Blick auf die aktuelle Diskussion rund um Flutlichter in der Regionalliga Nordost. Dem NOFV falle jetzt auf die Füße, sagte er mit Blick auf den Berliner AK, was man jahrelang versäumt habe. "Vereine wie Auerbach, Halberstadt oder Meuselwitz und Rathenow, wir fordern Gleichberechtigung." In Rathenow sei es ein harter Kampf gewesen. "Drei Jahre, um es in der Stadtverordnetenversammlung durchzukriegen, drei Jahre, um das Geld zusammenzukriegen. Wir wussten, wenn wir in diese Liga wollen, brauchen wir das." Aktuell trainiert Optik, übrigens schon seit 11. Januar und darf momentan auch Freundschaftsspiele bestreiten. Allerdings nur gegen Regionalligisten aus Brandenburg.