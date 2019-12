"Wir müssen überlegen, ob wir die wirtschaftlichen Voraussetzungen der Vereine auch prüfen, um in der Regionalliga spielen zu können und das auch durchhalten", so Bugar. Aktuell würden lediglich bestimmte Rahmenbedingungen wie Flutlicht oder das Stadion geprüft. "Vielleicht muss man jetzt nach diesen Dingen, nicht nur in Nordhausen, darüber nachdenken, die Bedingungen für die Regionalliga zu verschärfen", so Bugar weiter.