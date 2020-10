Das Insolvenzverfahren gegen Regionalligist Chemnitzer FC könnte im ersten Quartal 2021 beendet werden. Wie der Klub am Freitag (2. Oktober) mitteilte, wurde der dafür notwendige Insolvenzplan inzwischen aufgestellt. Vor den Gläubigern haben allerdings die Mitglieder das Wort.

Romy Polster, Vorstandsvorsitzende des Chemnitzer FC e.V., erklärte das Prozedere. Nachdem das Amtsgericht den Insolvenzplan auf Plausibilität geprüft hat, startet die sogenannte Niederlegungsfrist. In diesem Zeitrahmen haben alle Gläubiger die Möglichkeit, den Insolvenzplan einzusehen. Parallel muss der Vorstand des Chemnitzer FC e.V. ein Votum der Mitgliederversammlung zur Fortführung des Vereins einholen. "Es muss ein sogenannter Fortführungsbeschluss des Vereins dem Insolvenzplan beigefügt werden. Dieser bekundet, dass der Verein nach der Insolvenz weiterbestehen soll und kann. Darüber hat das höchste Gremium unseres Vereins, also die Mitgliederversammlung, zu entscheiden", so Polster.