Chemie Leipzigs Trainer Miroslav Jagatic gibt die Richtung vor. (Archiv) Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Acht Testspiele mit teils deutlichen Erfolgen sind in der Vorbereitung absolviert, zuletzt gab es gegen Liga-Konkurrent Germania Halberstadt ein 1:1. Wie ist der Stand kurz vor dem Regionalliga-Beginn mit den Berliner Wochen (fünf Hauptstadt-Klubs am Stück)? Start ist gegen den BFC Dynamo im heimischen Alfred-Kunze-Sportpark.

"Wir haben gut gearbeitet und gegen Halberstadt noch einmal die Automatismen in einer Art Generalprobe durchgespielt. Mit der Vorbereitung war ich zufrieden, die Ergebnisse waren eher nebensächlich. Wichtig war, die richtigen Erkenntnisse daraus zu ziehen. Und das haben wir - in positiver wie auch in negativer Richtung."

Sie haben in jedem Spiel kräftig durchgemischt, etliche Probespieler und die Neuzugänge kamen zum Einsatz. Erfüllen die Neuen Ihre Erwartungen?

"Auf alle Fälle. Allerdings gibt es noch ein paar Spieler, die ihre Zeit brauchen, weil sie erst später dazu gestoßen sind. Zumindest konnten wir bei der Begegnung gegen die Germania sehen, wer schon so weit ist und wer nicht. Konkrete Spielernamen will ich diesbezüglich nicht nennen. Nur so viel: Wir haben einen genauen Fahrplan und brauchen bei 38 Punktspielen, eingeschlossen die Englischen Wochen, einen breiten Kader. Das ist wichtig, da unsere Spieler studieren oder arbeiten gehen und deshalb der eine oder andere in die Bresche springen muss. Wir leben durch die Gemeinschaft. Und so haben wir nur die Akteure verpflichtet, die sich sofort ins Kollektiv eingebracht haben. Und daran wollen wir festhalten."

Bisher erhielten die Stürmer Benjamin Luis, Stephané Mvibudulu und Lucas Surek, die Mittelfeldakteure Morgan Faßbender und Tarik Reinhard sowie Abwehrmann Tom Müller einen Vertrag. Zuletzt wurde Pascal Pannier, der wie Mvibudulu beim Ortsrivalen Lok Leipzig spielte, verpflichtet. Der Mittelfeldspieler war wohl schon im Gespräch, gehört hat man aber eine Weile nichts von ihm.

"Zum Anfang hat Pascal Pannier bei uns mittrainiert, dann haben sich für zwei Wochen unsere Wege getrennt. Wir sind aber in Kontakt geblieben. Er musste sich zu hundert Prozent sicher sein, dass es mit Chemie passt - und das war er. Er will und kann seinen Beitrag leisten und wird der BSG weiter helfen." Pascal Pannier im Duell gegen Halberstadts Paul Grzega. (Archiv) Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Wie sieht es mit U19-Spieler Tom Gründling aus? Das Mittelfeldtalent wäre seit der Neugründung der BSG der erste Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, der den Sprung in die erste Männermannschaft schafft…

"Wir möchten den Jungen integrieren, aber behutsam. Ich möchte es aber auch so steuern, dass er seine Spielminuten weiterhin in der Jugend bekommt. Wir haben bereits Gespräche mit ihm geführt und erläutert, wie wir ihn Schritt für Schritt an die erste Männermannschaft heranziehen wollen. Wir wollen ihn aber nicht verheizen. Er wird auch bei uns trainieren, aber immer in Absprache mit unseren Jugendtrainern. Tom hat eine Unbekümmertheit und Spielwitz, was hoffentlich noch lange anhält. Ich bin überzeugt, dass er uns in Zukunft viel Freude bereiten wird."

Noch einmal kurz zum Thema Luca Beckenbauer. Sind Sie vielleicht doch froh, dass die Verpflichtung nicht geklappt hat. Der Rummel wäre wohl zu groß gewesen…

Luca Beckenbauer beim Testspiel der BSG gegen Inter Leipzig. (Archiv) Bildrechte: imago images/Picture Point LE "Es ist ein ganz normaler Prozess, der Junge hätte zu uns gepasst. Große Forderungen hat er nicht gestellt und in der Mannschaft hat er sich wohl gefühlt. Es muss jedoch das gesamte Paket passen. Man weiß nicht, was im Leben passiert. Vielleicht kommt er eines Tages doch zu uns. Chemie entwickelt sich 'Step by Step'. Zurzeit ist die Resonanz schon sehr groß - in ein, zwei Jahren werden noch mehr Spieler Bock auf Chemie haben. Wir entwickeln uns als Verein immer weiter, über unsere Verhältnisse werden wir aber nicht leben. Wir haben aus der Vergangenheit gelernt."

Auf der Torhüter-Position braucht sich Chemie keine Sorgen machen. Bemerkenswert: Obwohl Julien Latendresse-Levesque hinter Benjamin Bellot nur noch die Nummer zwei ist, hat der Kanadier für ein weiteres Jahr in Leutzsch unterschrieben…

"Julien nimmt die Situation nicht locker und flockig, dafür ist er viel zu ehrgeizig. Er verhält sich aber sehr professionell und nimmt den Zweikampf mit Benjamin Bellot an. Beide Keeper pushen sich gegenseitig im Training – es ist eine Freude, ihnen dabei zuzusehen. Wir sind echt froh, dass wir zwei so starke Torhüter haben." Die BSG-Torhüter Benjamin Bellot und Julien Latendresse-Levesque im Training. (Archiv) Bildrechte: PICTURE POINT/Gabor Krieg

Nach dem Abbruch in der vergangenen Spielzeit wegen der Corona-Krise stand Chemie auf Rang zwölf (23 Zähler). Neben Viktoria Berlin waren die Leutzscher die Remis-Könige. Man braucht kein Rechenkünstler zu sein, mit insgesamt elf Unentschieden ist punktemäßig kein Staat zu machen. Wo wollen Sie ansetzen, damit die Leutzscher besser in die Dreier-Spur kommen?

"Wir sind im Prinzip letzte Saison mit dem Oberliga-Kader in die Regionalliga gegangen. Punktuelle Verstärkung gab es durch Benjamin Boltze, Tomas Petracek und Keeper Benjamin Bellot, das Gros bestand jedoch weiter aus dem Fünftliga-Kader. Wir wollten keinen Hauruck-Fußball spielen, das wäre gegen starke Gegner sträflich gewesen. In der kommenden Spielzeit ergeben sich durch die Neuverpflichtungen andere Möglichkeiten, sodass wir in der Offensive zulegen können, um das entscheidende Tor mehr zu erzielen. Klar, wie wir manchmal spielen, das ist kein Leckerbissen. Wichtig ist, die Charaktere in der Mannschaft passen zusammen, Solisten gibt es bei uns nicht."

Klar, wie wir manchmal spielen, das ist kein Leckerbissen. Wichtig ist, die Charaktere in der Mannschaft passen zusammen, Solisten gibt es bei uns nicht. Miroslav "Miro" Jagatic

Am Hygiene-Konzept kommen wir nicht vorbei. Welche Maßnahmen hat der Verein ergriffen, wie laufen die Vorbereitung vor dem heißen Punktspiel-Start?