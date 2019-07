"Wunschspieler - das ist immer eine schwierige Aussage. Dann sagen die Leute immer, der spielt ja nur, weil es der Wunschspieler ist. Ich sage immer: Wir versuchen, Spieler zu holen, die qualitativ die Mannschaft verbessern können. In der Regionalliga brauchst du eine gute Balance zwischen jungen, talentierten Spielern und erfahrenen Akteuren. Diese Mischung versuchen wir mit Spielern wie Felix Brügmann, Dimitar Rangelow und Robert Müller herzustellen. Gerade Brügmann hat sowohl in der Regionalliga beim Berliner AK als auch zuletzt in der 3. Liga in Jena bewiesen, dass er ein qualitativ guter Stürmer ist."