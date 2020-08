Was ist mit dem CFC? Der Verein hat den Klassenerhalt in der letzten Saison nur haarscharf verpasst. Das Ziel für die kommende Spielzeit kann doch eigentlich nur Wiederaufstieg heißen.

Daniel Berlinski: "Wenn wir mit der gleichen Mannschaft wie in der letzten Saison an den Start gegangen wären, hätte ich das Ziel so ausgegeben. Wir haben aber eine komplett neu zusammengestellte Mannschaft, deshalb würde ich nicht direkt vom Wiederaufstieg sprechen. Das Ziel ist es, oben mitzuspielen. Der Wille muss da sein, jedes Spiel gewinnen zu wollen. Abgerechnet wird aber am Schluss."