Halberstadt-Trainer König: "Die Sportler werden kaum gefragt"

Herr König, Anfang Juni wurden Sie als Trainer von Germania Halberstadt vorgestellt. Nun sind es nur noch wenige Tage bis zum Saisonstart. Fiebern Sie dem Start schon entgegen? Oder hätten Sie lieber noch ein bisschen mehr Zeit gehabt?

Danny König: "Es gibt da immer ein Für und Wider. Grundsätzlich macht es immer mehr Spaß, einen Wettbewerb zu spielen. Auf der anderen Seite hat sich der NOFV (Nordostdeutscher Fußball-Verband, d.Red.) extrem viel Zeit gelassen, um den Saisonstart festzulegen. Das war für die Einordnung der Vorbereitungszeit nicht ganz einfach."

Sie hätten sich noch ein bisschen mehr Vorbereitungszeit gewünscht?

Danny König: "Eine Woche hätte wohl allen gut getan. Es geht ums Fairplay. Für die ehemaligen Drittligisten gab es das zum Beispiel nicht. Die mussten von der einen Serie in die nächste springen. Wir wurden ganz lange im Unklaren gelassen über die Fortsetzung der Saison und jetzt soll es innerhalb von vier Wochen losgehen. Leute aus dem Verband müssen sich auch mal in die Situation der Sportler hineinversetzen und mit den Sportlern kommunizieren. In der Corona-Zeit ist leider deutlich geworden, dass die Jungs, die den Sport betreiben, kaum befragt werden."

Wie weit ist Ihre Mannschaft sportlich denn schon?

Danny König: "Wir haben uns bestmöglich vorbereitet und werden in der kommenden Woche in Luckenwalde eine Mannschaft auf den Platz stellen, die für den Start in der Regionalliga gewappnet ist."

Zwölf Spieler haben den Verein verlassen. Gibt es darunter Spieler, die Sie gern behalten hätten?

Danny König: "Grundsätzlich bin ich neu. Mir tut es um keinen Spieler leid, der uns verlassen hat, weil ich die Spieler nicht kannte. Die Jungs, die wir behalten wollten, haben wir behalten. Die Jungs, die wir dazu holen wollten, haben wir dazu geholt. Der Kader steht im Einklang mit dem Budget, das passt grundsätzlich."

Sie haben in den Testspielen auch zuletzt noch Probespieler eingesetzt. Planen Sie noch weitere Neuzugänge?

Danny König: "Wir hatten immer mal wieder einen Durchlauf von Probespielern, weil wir den Markt sondieren und die Augen offenhalten. Die Transferperiode geht in diesem Jahr ja endlos in die Saison hinein. Da gibt es für uns keinen Druck, den Kader komplett dicht zu machen. Wir sind aber mit dem Stand des Kaders erst einmal zufrieden."

Welche Art Fußball wollen Sie von Ihrem Team spielen lassen? Was ist Ihre Spielphilosophie?

Danny König: "Wir wollen erfolgreich spielen. Das ist das erste Gebot. Dann geht es schon darum, dass wir ein Gesicht zeigen, das über ein defensiv gutes Verhalten geprägt ist. Darüber hinaus wollen wir in der Offensive kreativ und zielstrebig sein und viele Chancen kreieren. Das will am Ende des Tages aber jeder. Wir wollen Spiele gewinnen, da muss man Tore schießen und Tore verhindern. Wir wollen ein Pressing spielen, das den Gegner weit vom Tor weghält."

Sie spielten in der Vorbereitung immer wieder mit einer Dreierkette. Ist das Ihre favorisierte Abwehrformation?

Danny König: "Wir wollen flexibel arbeiten, das kann ein System mit Dreier- oder mit Viererkette sein. Wichtig ist, dass die Jungs beide Systeme kennen und die in unterschiedlichen Ausprägungen spielen können. Wir wollen auf dem Feld agieren und nicht reagieren."

Sie waren von 2004 bis 2005 als Spieler schon einmal in Halberstadt. Was hat sich denn in den vergangenen 15 Jahren verändert?

Danny König: "Das Trainingsumfeld und die Infrastruktur haben sich in jedem Fall verbessert. Das Stadion ist modernisiert worden. Dann gibt es noch die eine oder andere Person, die ich aus meiner damaligen Zeit kenne. Das macht es einfacher aber manchmal auch schwieriger."

Unter dem langjährigen Halberstadt-Trainer Andreas Petersen waren Sie in Magdeburg und Rehden Co-Trainer. Hatte er einen Einfluss, dass Sie aus Zwickau nach Halberstadt gegangen sind?

Danny König: "Andreas war auch eine wichtige Personalie. Genauso wie unser Sportlicher Leiter (Enrico Gerlach, d.Red.), mit dem ich damals in Halberstadt noch zusammengespielt habe."

Stichwort Hygienekonzept? Wie ist der aktuelle Stand in Halberstadt? Haben Sie grünes Licht von der Stadt für Zuschauer?

Danny König: "Ja, 1.000 Zuschauer dürfen ins Stadion. Aber mit allen Vorsichtsmaßnahmen. Und das ist für kleine Vereine wie uns mit einem Monsteraufwand verbunden."

Als Saisonziel hatten Sie bei Ihrer Präsentation schon einmal den Klassenerhalt benannt. Ist das noch der aktuelle Stand?

Danny König: "Wir sind kein großer Player in der Regionalliga. Unser Budget gibt es nicht her, große Töne zu spucken. Unser Ziel ist es natürlich, jedes Spiel zu gewinnen und für Überraschungen zu sorgen. Am Ende wollen wir schon einstellig in der Tabelle stehen. Aber das wird monsterschwer."

Was sind Höhepunkte der Saison?

Danny König: "Für uns ist jedes Spiel ein Höhepunkt. Es geht in jedem Spiel um drei Punkte. Da ist es egal, gegen wen es geht.2

Was für eine Schlagzeile wünschen Sie sich, wenn Ende Dezember die Hinrunde gespielt ist?

Danny König: "Germania Halberstadt – die Überraschung der Hinserie."

Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für die Saison